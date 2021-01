Presque tous les jours. Et cela même si ce film a plus de quinze ans. J’ai 30 ans et je ne ressemble plus à ce gamin, mais c’est devenu un tel film culte que cela me suivra le restant de ma carrière. On parle souvent de «Love Actually» et de «Game of Thrones», bien sûr. J’ai adoré être dans cette série. Le must de GOT est la scène où l’on meurt, et entre les coups de poignards, la gorge tranchée et le cocktail Molotov, j’ai été servi (rires).