Cinéma : Benoît Magimel refuse de tourner nu

Si certains acteurs n’ont aucune difficulté à se dévêtir pour tourner des scènes osées, ce n’est pas le cas de Benoît Magimel. Après 35 ans de carrière, le Français de 48 ans a toujours refusé d’être filmé sans vêtements. «Moi j’ai une pudeur et je suis toujours mal à l’aise quand je vois des hommes et des femmes nus à l’écran. C’est plus intéressant de suggérer», confie-t-il dans «Marie Claire».