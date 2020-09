France : Benoît Paire a du mal à oublier Shy’m

Trois ans après sa rupture avec la chanteuse, le joueur de tennis a avoué que leur séparation l’avait détruit.

Benoît Paire et Shy'm en février 2016.

Durant leur relation, qui a duré de 2015 à 2017, Benoît Paire et Shy’m sont restés relativement discrets, n’apparaissant que rarement ensemble et n’évoquant pratiquement jamais leur couple dans les médias. Trois ans après la fin de leur histoire, le tennisman français de 31 ans a avoué qu’il avait encore du mal à oublier la chanteuse de 34 ans.

«La rupture m’a détruit, j’étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup, je pensais à elle en jouant. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n’avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d’elle avec émotion», a écrit le sportif dans la préface du livre «Out!», du journaliste sportif Quentin Moynet qui raconte des «histoires dingues et décalées» sur le tennis.