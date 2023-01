Tennis: Benoît Paire en a marre de passer pour le méchant

Le Français remet les choses au point

Mais cette fois-ci, Benoît Paire plaide non coupable. Excédé de toujours passer pour le méchant, il a publié un post Instagram, extrêmement bien écrit, expliquant point après point ce qui s’est passé à Tenerife. Il finit même par dire que Kaichi Uchida s’est excusé pour le comportement de son entraîneur, et que le coach lui-même s’est également excusé à la fin de la rencontre.

La fin de son post a le mérite de remettre les choses à leur place: «Les événements mentionnés dans tous ces articles son mensongers et n’ont qu’un seul but: faire le buzz sur mon compte. Je regrette les débordements verbaux de la fin d’année 2022, mais depuis le début d’année 2023, j’essaie de bien me comporter et je n’ai eu aucun avertissement lors des tournois auxquels j’ai participé.»