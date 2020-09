Benoît Paire durant son match du premier tour à Hambourg, ce mercredi face à Casper Ruud. Keystone

Benoît Paire traverse décidément une mauvaise période. Après avoir été exclu de l’US Open et forcé à se mettre en quarantaine à New York, le Français de 31 ans, 25e joueur mondial, a subi un nouveau contrôle positif à Hambourg. Il a certes été autorisé à commencer son match du premier tour face au Norvégien Casper Ruud, ce mercredi. Mais, vidé mentalement et physiquement, il a jeté l’éponge en début de deuxième set (défaite 4-6 0-2 ab).

Arrivé à Hambourg vendredi passé, Paire a subi deux tests positifs depuis. «Je suis fatigué, je n’en peux plus, a-t-il expliqué à nos confrères de L’Équipe. Quand le mec m’a annoncé le résultat, j’ai dit: «Je me casse!» Mais c’est là qu’il m’a expliqué qu’en Allemagne, si tu es positif au Covid et que as déjà fait ta durée de quarantaine, normalement on ne teste plus les joueurs, car même si tu l’attrapes encore, tu n’es plus contagieux.»

Paire est donc resté et a été autorisé à jouer. En vain. Et, à quelques jours du début de Roland-Garros, il ne voit pas forcément l’avenir immédiat en rose. Lassé par tous ces contrôles – un jour positif, un jour négatif – et par le manque de cohérence sanitaire selon les pays et les tournois, il ne sait pas s’il sera autorisé à participer au tournoi parisien.