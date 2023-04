TENNIS: Benoît Paire: «Je faisais trop souvent la fête»

Benoît Paire a connu pas mal de coups de mou, ces derniers mois, comme ici lors du dernier US Open. Mais le Français se dit près à repartir de l’avant. AFP/TIMOTHY A. CLARY

Les jours et les tours se suivent et ne se ressemblent pas toujours pour Benoît Paire, champion de la régularité dans l’irrégularité. Invité à participer aux qualifications du Masters 1000 de Monte-Carlo, l’actuel 164e joueur mondial avait signé une belle performance samedi, face à son compatriote Grégoire Barrère (6-3 6-3), classé 102 places devant lui. Dimanche, le Français de 33 ans a dû déchanter devant l’Australien Alexei Popyrin (ATP 95), en livrant une copie dont il a le secret. Après avoir mené 6-2 5-1, l’Avignonnais a fini par s’incliner (2-6 7-6 6-4) sur la terre battue monégasque. Privé de tableau principal, il assure pourtant qu’il est sur le droit chemin.

«Ce qui me fait courir, c’est que je pense que j’ai la capacité pour retrouver le top 20, lançait entre ses deux tours celui qui avait été classé 18e joueur mondial en janvier 2016. Je suis en pleine forme depuis quelques temps. Je retrouve mon physique, mon jeu, mon envie d’être sur le terrain. Je sens que je suis capable de battre n’importe qui.»

Déclic à Waco

Dans un entretien publié sur le site lequipe.fr, Benoît Paire a remis des mots sur ce qu’il n’avait pas réussi à cacher sur les courts ou les réseaux sociaux: l’expression d’un mal-être parfois arrosé. Selon lui, le déclic est survenu début mars à Waco, sur un Challenger texan: «Je ne trouvais pas la motivation. Je voyais qu’en même temps, il y avait Acapulco, Dubaï, des tournois que j’adore. Et j’étais là devant deux personnes, à jouer dans une université. Ce n’est pas ça que je voulais. [...] J’ai beaucoup réfléchi. Je me suis posé pendant pas mal de temps, ma mère peut en témoigner. Je me suis dit: «Arrête un peu l’alcool, aussi.» J’ai fait une cure. J’essaie de tout remettre en place pour me sentir bien.»

«J’ai perdu un peu de poids, j’arrive à me déplacer comme il faut. C’est un tout qui fait que je me remets à l’endroit» Benoît Paire, 164e joueur mondial.

Dans la foulée, après avoir sauvé une balle de match au 1er tour, le Français remporte le Challenger de Puerto Vallarta, au Mexique. De quoi se remettre les idées en place, se fixer de nouveaux objectifs, à commencer par lâcher la bouteille. «Je buvais beaucoup, admet Benoît Paire. Je ne suis pas alcoolique. C’est juste que j’aimais ça et que je faisais trop souvent la fête. Avant, je savais quand la faire, après un bon résultat. Là, je ne mettais pas vraiment de limites, même quand j’avais un tournoi deux jours après. C’était festif, je n’étais pas en dépression. Juste en mode fête. Ce n’est pas possible de se sentir bien sur un court si on fait n’importe quoi.»

Ou quand un homme, un tennisman professionnel, franchit des caps. «Je me suis dit: «Essaie de te priver à 100% de tout, de juste penser au tennis pendant quelques temps et on verra le résultat», reprend Benoît Paire sur lequipe.fr. Ça a plutôt payé. OK, plutôt continuer dans cette voie-là. Sur le court, j’ai une bonne mentalité, je ne m’énerve pas trop. J’essaie de m’accrocher. J’ai perdu un peu de poids, j’arrive à me déplacer comme il faut. C’est un tout qui fait que je me remets à l’endroit.»