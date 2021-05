Tennis - Benoît Paire: «Je profite du système»

«Je me suis fait vacciner il y a quelques jours et j’avais demandé à jouer le plus tard possible. Au bout du compte, j’ai joué… le matin à 10 heures et j’ai fait ce que j’ai pu, s’est défendu le No 35 mondial. Je prends semaine après semaine. Je vais à Genève, Parme et Roland-Garros. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ça ira mieux quand il y aura du monde. Je ne suis pas inquiet pour mon tennis. C’était un bon entraînement.»