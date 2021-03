Benoît Paire a fait des vagues récemment pour des propos tenus dans les colonnes de «L’Equipe». «J’arrive, je prends un peu d’argent et je pars au tournoi suivant: je fais mon boulot, a-t-il dit avant d’expliquer. Ce qui est surprenant avec le circuit actuel, c’est qu’il y a beaucoup de bénéfices à perdre. Là, si tu gagnes un ATP 250, tu n’empoches plus que 30’000 dollars. Moi, avec des exemptions de premier tour, j’ai pris 10’000 à chaque fois en perdant directement. Pourquoi t’arracher comme un dingue pour gagner à peine plus?»

Des paroles d’un homme plus que désabusé par le contexte actuel sur le circuit, qui n’ont pas vraiment été du goût de Toni Nadal. «Ce qu'il a dit n'est pas correct, a réagi l’oncle et ex-entraîneur de «Rafa» sur les ondes de la radio «Antena 3 Desportes». Il ne rend pas service au tennis, ne se rend pas service non plus. C'est aussi accorder peu de valeur à l'effort. S'il est fatigué de la situation actuelle, il vaudrait mieux qu'il le garde pour lui. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas se battre.»