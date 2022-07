Tennis - Benoît Paire - «Tout seul, je ne m’en sortais pas»

Son niveau de jeu l’inquiète, davantage qu’une blessure physique pour laquelle le médecin définit une date de retour. Il cherche des solutions avec des psychologues et d’autres professionnels de la santé mentale pour parvenir à remonter la pente. «Je me suis rendu compte que tout seul, je ne m’en sortais pas», répond-il simplement à «Brut».

Le Français s’est montré très atteint par toutes les quarantaines à respecter. Les commentaires des internautes qui l’insultent jouent aussi sur son moral. Il y a les parieurs, les gens qui chambrent, mais aussi des messages bien plus violents. «Il y a quand même des messages plus difficiles où c’est quand même des menaces de mort. Ce n’est pas si simple à gérer tous les jours, et on ne s’y habitue pas mais on est obligé de faire avec.»