Religion : Benoît XVI devient le plus vieux «pape» de l’Histoire

Premier pape à démissionner en sept siècles en 2013, Benoît XVI est désormais âgé de 93 ans, un âge qui aurait pu faire de lui le plus vieux pape de l’Histoire.

À l’âge vénérable de 93 ans et bientôt cinq mois, l’Allemand Benoît XVI est devenu vendredi le plus vieux pape de l’Histoire, mais avec le statut insolite de «pape émérite», rendant ce record discutable puisqu’il a renoncé à sa charge en 2013.

Laissant son fauteuil à l’Argentin Jorge Bergoglio, dix ans plus jeune, devenu le nouveau et unique pape régnant, prenant le nom de «François» sans chiffres romains.

Né le 16 avril 1927, Benoît XVI a détrôné vendredi- mais avec la casquette insolite de pape «émérite»- l’Italien Léon XIII, mort à plus de 93 ans en 1903, selon des calculs du journal de l’épiscopat italien Avvenire et du magazine Famiglia Cristiana.

«34’111 jours au service de Dieu, du monde et de la communauté ecclésiale», précise Famiglia Cristiana. Le Bavarois Josef Ratzinger, avec son statut de pape à la retraite, peut-il encore faire partie de tels classements?, s’interrogeaient néanmoins vendredi d’autres vaticanistes.

Contrairemeent au court pontificat de Benoît XVI, l’Italien avait dirigé l’Église catholique pendant plus de 25 ans, arrivant à ce titre en troisième position derrière Pie IX (1846-1878, soit 31 ans) et Jean-Paul II (1978-2005, soit 26 ans)

Le pape «émérite», reclus dans un monastère du Vatican avec son secrétaire particulier et des religieuses attentives, souvent en chaise roulante pour se déplacer, apparaît de plus en plus affaibli lors de ses apparitions. L’auteur d’une centaine de livres n’est toutefois pas diminué intellectuellement, affirment régulièrement ses proches.