Pédocriminalité en Allemagne : Benoît XVI rectifie ses déclarations et évoque une «erreur»

Contrairement à ce qu’il avait affirmé aux auteurs d’un rapport dénonçant son inaction face à des actes de pédophilie, le pape émérite a bien participé à une réunion cruciale en 1980.

Il rejette toute responsabilité

Selon ce rapport, qui recense plus de 400 victimes d’abus dans l’archevêché de Munich et Freising, le cardinal Joseph Ratzinger, avant qu’il ne devienne pape, était au courant du passé pédocriminel d’un prêtre, Peter Hullermann, même s’il l’a toujours nié. En 1980, cet ecclésiastique, soupçonné de graves abus sur mineurs, avait été transféré de Rhénanie du Nord-Westphalie en Bavière. Or, selon le protocole, son passé a été évoqué et Mgr Ratzinger était présent.