Voiture de luxe anglaise: Bentley offre un menu à la carte pour configurer son véhicule sur mesure

Les Britanniques sont capables de garder leur calme en toutes circonstances. Preuve en est: John configure des Bentley personnalisées avec une clientèle internationale. Et le moins qu’on puisse dire est qu’il a déjà tout vu et tout entendu en matière de désideratas. «Pour Bentley, il n’y a que trois règles: il faut que ce soit légal, que le client puisse se le permettre et qu’il puisse se le représenter», explique-t-il. C’est plus vite dit que fait, sachant que chez le constructeur haut de gamme britannique, il existe notamment 26 milliards de combinaisons possibles pour configurer un Bentayga. Il en va de même pour les séries Continental et Flying Spur. Nous sommes donc partis chercher l’inspiration dans le département Héritage et avons fait un petit crochet par l’usine, avant de configurer «notre» propre Bentley Flying Spur.

Du fait main jusque dans le moindre détail

Au cours des vingt dernières années, la production de Bentley a quasiment été multipliée par dix, avec quelque 15’000 véhicules neufs écoulés en 2021 – un chiffre qui devrait être encore plus élevé pour 2022. Pour autant, les voitures de luxe continuent d’être assemblées en grande partie à la main par les quelque 4000 collaborateurs du site. Après tout, rares sont les marques à proposer autant d’options que Bentley. Cela fait longtemps que les Bentley ne sont plus équipées exclusivement d’un tableau de bord en bois. De plus en plus de clients optent en effet pour de l’aluminium ou de la fibre de carbone. Pour encore plus d’originalité, il est même possible de choisir entre quatre sortes de pierre différentes, sachant que Bentley ne recouvre que la couche supérieure de 0,4 millimètre d’épaisseur du tableau de bord. Quelle que soit la finition, ce travail est exclusivement réalisé par les collaborateurs les plus expérimentés. En effet, à la moindre erreur commise, il faut remplacer tout l’intérieur.

Comme tout bon client de Bentley, le rédacteur Michael Lusk (deuxième en partant de la gauche) a, dans un premier temps, eu droit à une visite de l’usine. Bentley À cette occasion, les collaborateurs de Bentley ont montré comment ils façonnent le bois de l’habitacle à la main. Bentley Une personne dédiée est exclusivement en charge de la sellerie en cuir. Bentley

Du cuir de toutes les couleurs

En ce qui concerne le revêtement des sièges, nous avons également l’embarras du choix. Nous nous rendons donc dans le département Mulliner, qui s’occupe non seulement de concocter des petites séries exclusives telles que la Bacalar ou encore la Batur, mais fait également renaître des Bentley d’avant-guerre classiques, comme la Blower. Là, on bénéficie de conseils pour la création personnalisée des sièges. Une envie de faire incruster les armoiries familiales ou le nom de son/sa bien-aimé(e) dans les repose-tête? Pas de problème! La principale difficulté réside davantage dans le choix de la couleur: discrète et sobre ou plutôt criarde et osée? Orner le siège d’une surpiqûre contrastante pour lui conférer son caractère unique nécessite une main ferme, comme j’ai pu le constater moi-même après que la collaboratrice habituellement en charge de la couture m’a brièvement cédé sa place.

Rien n’est impossible