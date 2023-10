Bentley Residences: Et si vous montiez à l’étage de votre appartement en voiture?

Losanges à profusion

… et sur la façade en verre. Celle-ci est également censée réduire la pollution lumineuse dans le but de protéger les tortues marines.

On retrouve notamment les fameux losanges figurant sur la calandre et les sièges auto de Bentley sur les coussins ornant les canapés du hall d’entrée …

Terrasse privée, douche extérieure et piscine dans chaque appartement

D’une superficie comprise entre 483 et 585 m², les appartements conjugeront matériaux nobles et durabilité. L’immeuble sera construit dans le respect des normes de la Florida Green Building Coalition (FGBC), c’est-à-dire que l’architecture utilisera des matériaux écologiques et contribuera à la réduction de la pollution lumineuse dans le but de protéger les tortues marines en voie d’extinction.