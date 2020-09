Bentley Turbo S: rare et pleine de douceur

En mars 1982, Bentley dévoilait sa Mulsanne Turbo au salon international de l’automobile de Genève. Normalement, Bentley et Rolls-Royce se contentaient d’annoncer que la puissance de leurs moteurs était «suffisante». Grâce à la turbocompression, elle était désormais «suffisante plus 50%» ou en principe plus que suffisante. À cette époque, la Mulsanne était déjà sur le marché depuis deux ans en tant que modèle de base, mais elle a constamment été revisitée (sous d’autres noms) jusqu’en 1998.

Design arrière classique avec de grands phares et des arêtes anguleuses. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Le véhicule est mieux adapté pour être garé devant un opéra, un château ou une maison bourgeoise. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Ceux qui voulaient garer une Bentley Turbo S devant leur porte en 1995 devaient débourser plus de 300’000 fr. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

Plus de puissance et un nom plus court

Dès le mois de mars 1985, la Bentley Turbo R a succédé à la Mulsanne Turbo. Elle aussi a été dévoilée au salon automobile de Genève. Le «R» était l’abréviation de «Roadholding» (tenue de route). On avait effectivement doté la Bentley d’un meilleur châssis et de larges pneus aux dimensions 275/55 VR 55, ainsi que d’un grand spoiler avant. Son prix était de 219’500 fr.

Au fil des années, le moteur a gagné en puissance grâce à l’injection et à d’autres améliorations. Mais ce n’est pas tout. En octobre 1994, à l’occasion du salon international de l’automobile de Birmingham, Bentley a atteint un nouveau niveau de performance avec sa Turbo S. Entre la toute nouvelle TVR Cerbera, la Caterham 21 ou la rutilante Bugatti EB110 sur le stand de Lotus, la Turbo S ne s’est peut-être pas fait remarquer, mais elle avait beaucoup à offrir sous le capot.

Alors qu’on avait doté le V8 Turbo classique de 360 ch, le Turbo S comptait 430 ch, et ce pour le même poids à vide. Le véhicule développait un couple de 800 Nm, qui se faisait déjà sentir à partir de 2000 à 2200 tr/min. Un système d’admission de conception nouvelle, associé à un refroidisseur intermédiaire eau-air, ainsi qu’un système de gestion du moteur inspiré de la technologie F1 et une compression plus élevée de désormais 0,56 bars étaient cités comme la source de cette performance accrue. On promettait moins de six secondes pour le passage de 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 250 km/h (limitée).

Le nouveau prix de la Turbo S, qui n’était disponible qu’en série limitée, était de 319’800 fr. Une soixantaine d’exemplaires ont été construits dans les années 1994-1995.

La force tranquille