Moyen-Orient

Benyamin Netanyahou, maître dans l’art de la survie politique

L’annonce historique de la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis pourrait permettre au premier ministre d’améliorer sa cote de popularité.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé jeudi qu’un accord avait été trouvé entre Israël et les Émirats arabes unis.

Plus pérenne de tous les Premiers ministres de l’histoire d’Israël, Benyamin Netanyahou est un «magicien» de la survie politique, passé maître dans l’art d’être reconduit à son poste malgré des critiques acerbes et ses ennuis judiciaires.

Avec l’annonce de la normalisation des relations entre son pays et les Émirats arabes unis, M. Netanyahou s’offre une chance de remonter dans l’estime de ses compatriotes au milieu d’une crise politique et sanitaire qui a vu des milliers d’Israéliens descendre dans les rues ces dernières semaines.

Souvent surnommé «Roi Bibi» par ses partisans, Benyamin Netanyahou, 70 ans, dirige depuis le mois de mai un gouvernement «d’union et d’urgence», formé avec son ex-rival aux élections Benny Gantz.

Les deux hommes, qui se sont affrontés au cours de trois campagnes en moins d’un an, ont finalement trouvé un accord de partage du pouvoir destiné à sortir le pays de l’impasse et gérer la pandémie de Covid-19 qui a plombé l’économie israélienne.

Par le passé, cette normalisation était intimement liée au processus de paix avec les Palestiniens, qui devait servir de pont aux relations avec le monde arabe et plus largement musulman. Mais pour M. Netanyahou, c’est plutôt la normalisation avec les pays arabes qui poussera les Palestiniens à un accord de paix avec Israël.

Un père idéologue

Le jeune Netanyahou effectue son service militaire dans un commando prestigieux. Le Proche-Orient est alors dans l’après-guerre des Six jours qui a vu en 1967 Israël s’emparer des territoires palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est ainsi que du Golan syrien et du Sinaï égyptien.