Football : «Benzema est le meilleur attaquant français de l’histoire»

L’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a été catégorique au moment de dire ce qu’il pensait de son numéro 9: «Son palmarès, tout ce qu’il a accompli au Real parle de lui-même.»

Interrogé en conférence de presse d’après-match sur le fait de savoir si Benzema était le plus grand avant-centre français de l’histoire, Zidane a immédiatement répondu: «Pour moi, oui. Il le prouve, il joue au Real Madrid depuis très longtemps, il compte plus de 500 matches, tous les buts... Au final, son palmarès, tout ce qu’il a accompli ici parle de lui-même. Donc pour moi c’est le meilleur, oui, c’est très clair.»

«Aujourd’hui, c’est un joueur plus mûr, a ajouté Zidane. Mais il a toujours démontré que ce n’est pas un No 9 pur, il ne pense pas qu’à marquer. C’est pour ça qu’il me plaît tant, je l’adore, il n’a pas que les buts en tête. Il intervient dans le jeu, et s’il faut faire la passe à un coéquipier, il la fera. C’est ce qui me plaît dans son football.»