Football: Benzema marque pour sa dernière avec le Real

L’international français formé à Lyon a égalisé à la 72 e minute contre Bilbao, pour la 38 e et dernière journée de Liga, puis il a été remplacé deux minutes plus tard par Luka Modric, permettant au public madrilène de saluer l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du club. À sa sortie, l’attaquant a été salué par ses coéquipiers, puis par l’ensemble du banc de touche madrilène, enlaçant au passage son entraîneur Carlo Ancelotti. À la fin du match, il a été porté en triomphe par ses partenaires, tout comme Marco Asensio, qui va lui aussi quitter le club madrilène.

L’Atlético rejoint in extremis

De son côté, l’Atlético Madrid, réduit à dix après l’exclusion du Belge Axel Witsel (71 e ), s’est fait rejoindre à 2-2 dans le temps additionnel sur le terrain de Villarreal (5 e ). L’équipe de Diego Simeone, à quelques secondes près, termine ainsi à la troisième place. Mais les positions sont anecdotiques en ce qui concerne les quatre premières places, puisque Barcelone (champion), le Real, l’Atlético et la Real Sociedad (4 e ), qui l’a emporté à domicile contre le FC Séville (2-1), joueront la Ligue des champions la saison prochaine.

Villarreal et le Betis Séville (6e) joueront la Ligue Europa et Osasuna (7e) la Ligue Europa Conférence. L’Athletic Bilbao, malgré son très bon match à Madrid, termine à la huitième place, la première non qualificative pour une Coupe d’Europe.