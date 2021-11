Football : Benzema, Mbappé et du beau monde nommés pour le prix FIFA The Best

Le trophée qui cherche à se faire une place à côté du Ballon d’Or a dévoilé lundi ses listes en vue de la cérémonie du 17 janvier à Zurich.

AFP

Robert Lewandowski, Erling Haaland, Karim Benzema et Kylian Mbappé font font partie des 11 joueurs nommés lundi pour le prix Fifa The Best, aux côtés notamment du vainqueur de l’Euro et de la Ligue des champions, le milieu italien Jorginho.

Lewandowski, qui avait remporté l’an dernier cette récompense alors plus prestigieuse en l’absence de Ballon d’Or, retrouve, au sein de cette présélection, les incontournables Cristiano Ronaldo et Messi, passés cet été sous les couleurs de Manchester United et du PSG. Le maestro belge de Manchester City Kevin de Bruyne complète la liste avec l’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah et le Brésilien Neymar, qui a comme chaque année alterné éclairs de génie et périodes de méforme avec le PSG, et le milieu de terrain français de Chelsea Ngolo Kanté.

Les grandes perdantes de l’OL

Côté dames, la hiérarchie reflète la montée en puissance des clubs anglais et espagnols, après la victoire en Ligue des champions de Barcelone contre Chelsea (4-0), mettant fin à une ère marquée par la rivalité entre Lyon et Wolfsburg. La formation catalane glisse quatre représentantes dans la présélection, avec les Espagnoles Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso et Alexia Putellas, et la Norvégienne Caroline Graham-Hansen.

En Angleterre, la défenseuse Lucy Bronze (Manchester City) peut rêver du doublé, si elle devance le quatuor de Chelsea (Magdalena Eriksson, Pernille Harder, Jo So-yun et Sam Kerr), ainsi que la Suédoise Stina Blackstenius (BK Häcken) et la Canadienne Christine Sinclair (Portland Thorns). L’Olympique lyonnais, éliminé en quarts de finale de C1 par le PSG alors qu’il restait sur un quintuplé, passe donc de cinq représentantes l’an dernier à aucune cette année.

Un premier «cut» début janvier

L’Allemand Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea après avoir été débarqué du PSG, est candidat au prix d’entraîneur masculin de l’année, aux côtés du sélectionneur des champions d’Europe italiens Roberto Mancini, d’Antonio Conte (Inter Milan puis Tottenham), Hansi Flick (Bayern Munich puis sélection allemande), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Sebastian Scaloni (sélection argentine) et Diego Simeone (Atlético de Madrid).

Les lauréats seront désignés par un vote en ligne des «amateurs de football», jusqu’au 10 décembre à minuit. Les trois finalistes de chaque catégorie seront annoncés «début janvier 2022» et la cérémonie de remise des prix est prévue le 17 janvier à Zurich.