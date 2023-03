Football: Benzema prend cher après le Clásico, avec une note de 0

Friand des publications énigmatiques sur Instagram, Karim Benzema ferait bien d’éviter les réseaux sociaux ce lundi, où les supporters madrilènes ne sont pas tendres avec lui, à la suite de sa prestation ratée dans le Clásico perdu par le Real (2-1) . Et la lecture de la presse madrilène ne devrait pas le réjouir davantage.

Le quotidien «AS» lui a en effet attribué la note exceptionnelle de «0/10», qui traduit les grandes attentes et la déception du peuple madrilène. «Invisible. Une fois de plus (…) Il ne parvient pas à obtenir des ballons jouables en décrochant, ni imposer sa patte dans la surface adverse», commente le journal espagnol, tout en déplorant sa lenteur actuelle et son manque de rythme.