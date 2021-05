Football : Benzema retrouve Clairefontaine… 2058 jours plus tard

L’attaquant du Real Madrid est arrivé ce mercredi en fin de matinée au Centre d’entraînement national français. Un retour salué par plusieurs supporters.

Après la réconciliation, les retrouvailles: 2058 jours après sa dernière venue dans les Yvelines, Karim Benzema a rejoint ce mercredi, en fin de matinée, Clairefontaine et l’équipe de France de Didier Deschamps, pour reprendre le fil de son histoire tricolore et lancer la préparation pour l’Euro.

Lorsqu’il a franchi le large portail du centre d’entraînement national, l’attaquant du Real Madrid s’est peut-être remémoré les images du 7 octobre 2015, date de son dernier passage au Château. Ce matin-là, sac d’écolier sur le dos, casque audio autour du cou et large sourire aux lèvres au moment de partir pour Nice, où il inscrira un doublé contre l’Arménie (4-0), Benzema était très loin d’imaginer qu’il ne remettrait pas les pieds dans cette enceinte pendant plus d’une demi-décennie...

«Ça va me faire bizarre»

Revoilà donc Benzema cinq ans et sept mois plus tard, aux côtés de joueurs qu’il n’a jamais fréquentés au quotidien comme Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé, avec une étoile de plus brodée sur son survêtement officiel, et bientôt un inhabituel No 19 sur le dos.