Football - Berdayes emmène Sion sur le podium

Théo Berdayes (4e depuis la droite) et le FC Sion ont remporté une victoire importante contre le FC Lugano. freshfocus

Il n’est pas dit que cela tienne plus que quelques heures, mais Sion passera la nuit de samedi à dimanche sur le podium de la Super League. Et ils le doivent beaucoup à leur junior Théo Berdayes qui est allé arracher le but de la victoire à la 94e minute, à force d’abnégation.

Sion peut être une terre d’émotions. Car il faut souligner que le but du gamin de 19 ans est venu faire oublier aussitôt la déception de l’égalisation luganaise trois minutes plus tôt. Kreshnik Hajrizi avait en effet inscrit le 2-2 à la 91e suite à un centre de Yuri, laissant planer une certaine frustration dans les gradins peu garnis (3500 spectateurs) de Tourbillon. Elle n’a pas duré longtemps.

Car une semaine après la fin de match à Saint-Gall émaillée par les insultes racistes à l’encontre de Timothy Fayulu (dont le nom a plusieurs fois été scandé par le maigre public présent), les Sédunois se sont comportés en équipe. En l’occurrence, Sion a logiquement procédé en transitions rapides. C’est sans doute ce qui sied le mieux à ses qualités et qui est le plus . Et c’est ainsi que les Valaisans ont ouvert le score. Une remontée de balle énergique de Serey Dié, qui a eu l’extrême lucidité de la glisser au bon moment à Kevin Bua. Le Genevois, pas en réussite jusque-là, finissait correctement pour tromper Baumann et inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (33e).

De la solidité et de l’audace

Il aurait été bienvenu pour la troupe de Marco Walker de profiter de son bloc bas pour tenir ce score avantageux. Cela n’a duré que quatre minutes. Mais suite à un duel perdu par Cipriano sur un ballon mi-long de Fayulu, Numa Lavanchy a aussi pu profiter des largesses de la défense sédunoise pour la glisser au très remuant Mattia Bottani. Le Tessinois fusillait Fayulu au premier poteau pour offrir une égalisation pas illogique. Même si Sion avait allumé la mèche. Par Serey Dié, suite à une combinaison sur corner avec Tosetti à sa base, mais un sauvetage de Hajrizi trois mètres devant sa ligne de but empêchait l’Ivoirien d’ouvrir le score (13e). Ou par Bua qui avait déjà été sollicité sur une attaque rapide avant d’ouvrir trop son pied (22e).

Sion n’a jamais cessé de faire ce qu’il sait faire, en ne montant pas trop son bloc, histoire de gêner un Lugano joueur et audacieux. Même si cela a aussi révélé une certaine fragilité, à l’instar des deux buts encaissés. Mais il y a eu un solide Fayulu, pour s’interposer devant Bottani (56e) ou l’aide de la barre (sur une volée de Lavanchy à la 86e). Il y aussi eu une certaine efficacité. Car c’est sur coup de pied arrêté que les Valaisans avaient inscrit le 2-1, peu après l’heure de jeu. Un coup franc excentré parfaitement botté par Anto Grgic et tout juste mais suffisamment dévié par Dimitri Cavaré pour surprendre Baumann. Cela ne prédisait pas l’issue folle, mais on y voyait déjà un caractère certain. Une bonne manière d’aborder la trêve dans la sérénité. Ce n’est jamais de trop à Tourbillon.

Le télégramme Sion - Lugano 3-2 (1-1) Tourbillon, 3500 spectateurs. Arbitre: M. Schnyder. Buts: 33e Bua 1-0. 37e Bottani 1-1. 66e Cavaré. 91e Hajrizi 2-2. 94e Berdayes 3-2. Sion: Fayulu; Cavaré, Saintini, Ndoye, Cipriano; Serey Dié; Tosetti (67e Hoarau), Grgic (67e Zuffi), Araz, Bua (77e Berdayes); Stojilkovic. Entraîneur: Marco Walker. Lugano: Baumann; Hajrizi, Daprela (72e Luis Phelipe), Ziegler; Lavanchy, Custodio, Sabbatini (72e Lungoyi), Facchinetti (86e Yuri); Lovric (82e Guidotti); Bottani, Abubakar (82e Monzialo). Entraîneur: Abel Braga. Notes: Sion sans Baltazar, Doldur, Khasa, Iapichino, Itaitinga, Martic et Rodrigues (blessés). Lugano sans A. Muci (blessé), Celar et Mahmoud (non-convoqués). Avertissements: 39e Bottani. 90e Serey Dié.