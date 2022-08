Haut-Valais : Berger condamné pour n’avoir pas assez éclairé ses étables

On ne tergiverse pas avec la qualité et l’intensité de la lumière. Un berger haut-valaisan en a fait les frais. L’intensité lumineuse dans ses étables était inférieure à la valeur minimale de 15 lux prescrite par la loi, peut-on lire dans une ordonnance pénale du Ministère public valaisan, dont le «Walliser Bote» a eu connaissance.

Multiples avertissements…

Tout a commencé il y a deux ans. Le service vétérinaire cantonal a été informé que les moutons détenus dans deux bergeries d’une commune du Haut-Valais vivaient dans l’obscurité. Le berger a alors été informé de l’éclairage insuffisant. Un an plus tard, les deux bergeries ont été à nouveau contrôlées et une lettre a été envoyée au berger pour attirer son attention sur les manquements persistants. Dans le même temps, il a été conseillé au détenteur de fermer complètement l’une des deux bergeries et de limiter la zone utilisable de l’autre bergerie.