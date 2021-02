Allemagne : Berlin affronte la colère des secteurs économiques confinés

En Allemagne, les professionnels de l’hôtellerie et des commerces ont fait part de leur désespoir au gouvernement qui a prolongé les restrictions jusqu’au 7 mars.

Le gouvernement allemand s’est heurté mardi à la grogne des professionnels de l’hôtellerie et des commerces, secteurs au bord de l’asphyxie après des semaines de confinement, qui dénoncent le versement trop lent des aides publiques.

«Le désespoir s’aggrave», a lancé Guido Zöllick, président de la fédération de l’hôtellerie et de la restauration, à l’issue d’un «sommet» organisé en urgence par le ministre de l’Économie, réunissant mardi quelque 40 fédérations de tous les secteurs.

Depuis que l’Allemagne a décidé, la semaine dernière, de prolonger jusqu’au 7 mars les restrictions pesant sur ces branches, «il y a de plus en plus de colère et de craintes existentielles», a-t-il ajouté.