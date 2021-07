Allemagne : Berlin alloue de premières aides d’urgence aux sinistrés

Le conseil des ministres a adopté une aide fédérale immédiate de 200 millions d’euros, de même que les régions.

«Nous allons faire en sorte que la vie reprenne», a assuré le ministre social-démocrate, réitérant la promesse de la chancelière Angela Merkel de verser l’argent «rapidement et de façon non bureaucratique».

Il s’agit de parer au plus pressé, en sécurisant notamment des bâtiments et infrastructures endommagés dans les régions les plus meurtries par les crues, et en aidant ceux qui ont tout perdu, ou bien vivent dans des conditions précaires, sans eau potable ou électricité.