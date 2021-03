Recherche : Berlin contre l’exclusion de la Suisse de projets européens

L’Allemagne et d’autres pays de l’UE s’opposent à la volonté de Bruxelles de restreindre l’accès aux programmes européens de recherche pour certains pays tiers, comme la Suisse, le Royaume-Uni et Israël.

L’Allemagne et plusieurs autres États de l’UE rejettent un projet de Bruxelles d’empêcher des pays tiers comme le Royaume-Uni, Israël et la Suisse de participer à des programmes européens de recherche sur les technologies quantiques et spatiales, ont indiqué mardi des diplomates.