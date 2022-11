COP27 : Berlin critique la situation des droits de l’homme en Egypte

Le chancelier allemand Olaf Scholz se rendra à la conférence de l’ONU lundi et mardi. Soulignant que «l’Égypte assume une responsabilité particulière et un rôle de leader en organisant cette conférence», Berlin estime que cela «signifie aussi et surtout assumer la responsabilité de la protection des droits de l’homme. Or, la situation des droits de l’homme en Égypte n’est pas à la hauteur». L’Allemagne juge «inacceptable que des personnes qui veulent exprimer librement leur opinion et qui défendent ce droit soient punies par de longues peines de prison, parfois dans des conditions inhumaines».