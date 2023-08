Berlin: Devinez combien de voitures sortent de la Gigafactory chaque semaine

En 2020, la petite commune de Grünheide, au sud de Berlin, était encore inconnue en dehors de la région de Brandebourg. Elle comptait à l’époque quelque 9000 âmes, dont un grand nombre de pendulaires qui faisaient quotidiennement la navette pour aller travailler à Berlin. Aujourd’hui, Grünheide est connue de tous dans le secteur de l’automobile allemand. Et pour cause: en à peine plus de deux ans, Tesla y a fait sortir de terre sa Gigafactory, qui emploie aujourd’hui plus de 11’000 personnes. L’usine a ainsi non seulement dépassé Grünheide elle-même en taille en un temps record, mais elle a également généré de nouveaux flux de pendulaires. Grünheide n’est que l’un des six sites faisant partie de la Gigafactory. Les autres se trouvent à Fremont (Californie), à Sparks (Nevada), à Austin (Texas), à Buffalo (New York) et à Shanghai. 20 minutes est le premier média suisse à avoir pu jeter un coup d’œil dans les coulisses du site de Grünheide.

5000 Tesla par semaine

Dès notre arrivée, la mentalité de start-up, qui se concentre sur l’essentiel, est palpable. Alors que la production tourne déjà à plein régime et que 5000 Tesla – qui se limitent actuellement au Model Y – sortent des chaînes de montage en trois équipes par semaine, l’entrée et le hall d’accueil sont encore en chantier. Les Model Y, destinés au marché européen, sortent cependant déjà des chaînes de production de la Gigafactory depuis le printemps 2022.



C’est au sud de Berlin, plus précisément à Grünheide, que se trouve la Gigafactory de Tesla, la plus grande usine automobile d’Europe. TESLA C’est là que la marque américaine construit actuellement la Tesla Model Y destinée au marché européen. TESLA La Gigafactory emploie plus de 11’000 personnes. TESLA

La plupart des sociétés auraient attendu que l’administration et le Land de Brandebourg donnent leur feu vert pour la construction de la Gigafactory. Tesla a préféré prendre les devants, quitte à risquer de devoir démonter l’usine en cas de refus des autorités.

Objectif: 500’000 véhicules

Cependant, depuis mars, tout ceci est de l’histoire ancienne. En effet, le Land de Brandebourg a donné son accord de principe. Le site de production est non seulement l’un des plus modernes, mais aussi l’un des plus grands d’Europe. Occupant une surface équivalente à 31 terrains de football, l’usine est conçue pour une capacité de production annuelle de 500’000 véhicules.

Pour y parvenir, les techniques les plus modernes y sont employées: toutes les 20 secondes, 17 pièces de carrosserie différentes en aluminium et en acier sortent de l’immense atelier d’emboutissage où se trouvent des presses capables d’exercer une pression pouvant atteindre 2500 tonnes. Vient ensuite l’assemblage de la carrosserie: toutes les 45 secondes, une nouvelle carrosserie brute quitte l’atelier d’assemblage, qui est par ailleurs équipé des deux plus grands robots de toute la Gigafactory. Baptisées «King Kong» et «Godzilla», ces machines soulèvent chaque carrosserie pour la placer sur le convoyeur suivant.

L’atelier de fonderie n’est pas moins impressionnant: Tesla y fabrique les plus grandes pièces de la carrosserie, à savoir le bas de caisse avant et arrière, selon un procédé de moulage sous pression. L’atelier de peinture compte également parmi les plus modernes du monde. Jusqu’à 13 couches de peinture sont appliquées par plus de 100 robots dans deux tunnels de peinture entièrement automatisés. C’est pourquoi la Gigafactory de Berlin est la seule à proposer des couleurs telles que Midnight Cherry (un rouge foncé). Et le site de production de Grünheide est encore loin d’avoir atteint ses limites. Reste à savoir ce que Tesla nous réserve pour l’avenir.