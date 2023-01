Guerre en Ukraine : Berlin donne son feu vert à des livraisons de chars Leopard

Berlin va à la fois envoyer 14 Leopard 2 de type 2A6 issus des stocks de son armée, la Bundeswehr, et autoriser les alliés occidentaux disposant de ces blindés de fabrication allemande à faire de même. «L’objectif consiste à rassembler aussi vite que possible deux compagnies de Leopard 2», a ajouté le porte-parole, précisant que la formation des soldats ukrainiens à l’utilisation de ces blindés allait commencer «rapidement» en Allemagne.

«Selon nos possibilités»

«Cette décision est conforme à notre engagement de soutenir l’Ukraine selon nos possibilités. Nous agissons en étroite collaboration au niveau international», a commenté Olaf Scholz, cité dans le communiqué. Selon Der Spiegel et le quotidien Die Welt notamment, la coalition de nations voulant transférer des Leopard comprend également le Danemark, les Pays-Bas ou encore l’Espagne, en plus de la Pologne et de la Finlande qui l’avaient déjà annoncé publiquement. Les Leopard vont «renforcer la capacité défensive» de l’Ukraine, s’est réjoui Londres après la décision. La France et la Pologne ont également salué le geste de Berlin.