Guerre en Ukraine : Berlin estime payer le gaz à des prix «astronomiques»

Diversification au prix fort

Après l’invasion de l’Ukraine, la Russie a d’abord considérablement baissé ses livraisons de gaz à l’Allemagne, avant de les arrêter début septembre, alors que les flux russes représentaient avant le conflit 55% des importations gazières du pays. Pour assurer sa sécurité énergétique et sauver son industrie gourmande en gaz, Berlin a dû diversifier ses fournisseurs et a considérablement augmenté ses achats de gaz liquéfié (GNL), beaucoup plus chers à importer.

Européens désunis

Berlin appelle également l’Union européenne à coordonner ses achats de gaz pour faire baisser les prix. L’UE doit «mettre en commun son pouvoir de marché et orchestrer un comportement d’achat intelligent et synchronisé (…) afin que les différents pays de l’UE ne renchérissent pas les uns sur les autres», a-t-il ajouté. Pour plafonner les prix du gaz pour ses habitants et entreprises, le gouvernement allemand a déjà annoncé, la semaine dernière, un plan d’aide massif de 200 milliards d’euros. Cette initiative a été critiquée par ses voisins européens, France et Italie en tête, accusant Berlin de faire cavalier seul sur le sujet.