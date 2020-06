Protection des données

Berlin inflige un camouflet à Facebook

La Cour suprême allemande exige que le géant américain arrête de collecter des données sans l’autorisation des usagers.

WhatsApp et Instagram sont notamment dans le viseur.

Facebook devra solliciter «l’accord explicite» de ses quelque 30millions d’utilisateurs allemands sur certaines clauses, comme le fait de rattacher à leur compte Facebook les données obtenues via des applications lui appartenant, Instagram et WhatsApp par exemple, ou grâce au bouton «J’aime» inséré sur des pages internet tierces.

C’est un sérieux revers pour Facebook, qui estimait se conformer à la législation et ne bénéficier d’aucune position dominante face à ses concurrents Twitter ou Snapchat.

De tels changements pourraient-ils avoir lieu en Suisse? «On pourrait l’imaginer, car Facebook risque de proposer en Suisse les mêmes versions de ses apps qu’en Europe», estime Sylvain Métille, avocat spécialiste de la protection des données. «Maintenant que les autorités de la concurrence s’intéressent à l’activité des géants du web pour protéger la sphère privée, cela devrait renforcer le droit de l’usager de donner un consentement libre et éclairé.»

Est-ce que cette tendance pourrait mettre à terme en danger le modèle économique de nombreux sites internet, comme les sites d'information? «Plusieurs études ont montré que la publicité ciblée, reposant sur une forte collecte d'informations personnelles, n'est pas nécessairement plus efficace», reprend Sylvain Métille. «Et il faut rappeler qu'en Suisse, les dernières révisions légales sont allées moins loin qu'en Europe. Il est ainsi plus facile d'avoir des cookies non désirés en Suisse que chez nos voisins.»