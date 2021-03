La Berlinale 2021 a attribué son Ours d’or , «Bad Luck Banging or Loony Porn», du Roumain Radu Jude, et son premier Prix d’interprétation «non genré», à l’Allemande Maren Eggert.

Cette édition virtuelle a aussi récompensé le cinéma suisse: le Grand Prix du Meilleur film de la compétition 14plus (qui réunit des films recommandés pour des spectateurs de 14 ans et plus, et traitant particulièrement du thème de la famille) a été remis à «La Mif» («la famille», donc, pour les plus de 20 ans), du réalisateur Frédéric Baillif, né à Genève il y a 48 ans.