Climat : Berlin met en garde les manifestants qui «sortent du cadre des lois»

Le gouvernement allemand a appelé vendredi à ce que «les préoccupations et l’engagement en faveur de la protection du climat, très importants pour nous tous, (…) ne sortent pas du cadre de nos lois», a indiqué le porte-parole adjoint de la chancellerie, Wolfgang Büchner. Il a souligné que certaines actions avaient «dépassé la limite de la protestation légitime». Cet avertissement intervient dans un contexte tendu après plusieurs actions coup de poing controversées de militants écologistes dans le pays, qui se sont amplifiées à l’approche de la COP27 qui se tiendra du 6 au 18 novembre en Égypte.

Actions de désobéissance civile

Les activistes ont mené des actions de désobéissance civile dans des musées – ciblant des tableaux – dans des succursales automobiles, devant des ministères et en bloquant des rues. Des protestations similaires se sont déroulées en Grande-Bretagne et en France , notamment. Depuis lundi, le blocage d’une rue à Berlin par le collectif baptisé «Letzte Generation» («Dernière génération») agite l’Allemagne. Cette action a retardé, selon la presse allemande, une ambulance qui devait porter secours à une cycliste victime d’un accident de la route, dont le décès a finalement été annoncé vendredi.

Le gouvernement allemand, dans lequel les écologistes occupent des ministères clefs, n’a toutefois pas fait de lien direct avec la mort de cette cycliste et l’action des militants, soulignant que leur responsabilité n’avait pas été prouvée. «La mort de la cycliste nous bouleverse. Les circonstances de son décès doivent être précisément élucidées», a déclaré le ministre de l’Économie et du Climat, l’écologiste Robert Habeck. De son côté, «Letzte Generation» a fustigé les médias qui s’en prennent à eux et annoncé dans un communiqué la poursuite de ses actions.