Guerre en Ukraine : Berlin ne pourra pas envoyer de munitions suisses à Kiev

L’Allemagne ne peut pas livrer de blindés Marder à l’Ukraine, car ils seraient dotés de munitions suisses. Le Département fédéral de l’économie invoque la loi et la neutralité pour expliquer son refus.

Selon l’hebdomadaire «SonntagsZeitung», l’Allemagne entendait envoyer des munitions suisses vers l’Ukraine en guerre, et Berlin a demandé à Berne si cette livraison était possible. Or le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a confirmé, dimanche, avoir refusé la demande de l’Allemagne, invoquant la neutralité suisse et les «critères impératifs de la législation sur le matériel de guerre». Pour la loi suisse, une telle livraison est juridiquement impossible, les exportations vers des pays impliqués dans des conflits internes ou internationaux intensifs et de longue durée étant interdites.