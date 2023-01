Guerre en Ukraine : Berlin pressé de toutes parts de livrer ses chars Leopard

Ces blindés, détenus par plusieurs armées européennes, sont réclamés instamment par Kiev, qui estime qu’ils pourraient être décisifs face au rouleau compresseur des troupes russes, particulièrement dans l’éventualité d’une nouvelle offensive sur Kiev. Le gouvernement allemand apparaissait très divisé sur la question. La pression ne cesse d’augmenter sur le chancelier social-démocrate Olaf Scholz, jusqu’ici évasif, surtout face à ses alliés de coalition Verts et libéraux. Selon les analystes, ces hésitations seraient liées à la crainte d’une escalade militaire avec Moscou et à la réticence de Berlin à assumer un leadership dans le camp occidental. Dans ce contexte, l’UE a promis 500 millions d’euros supplémentaires pour fournir des armements à Kiev et 45 millions d’euros pour la formation des militaires ukrainiens.