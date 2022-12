Allemagne : Berlin rebaptise deux de ses lieux avec des noms de résistants africains

«Quartier africain»

«Pendant bien trop longtemps nous avons minimisé en Allemagne notre passé colonial et minoré les injustices et les crimes commis (à l’époque, ndlr)», a reconnu Stefanie Remlinger, maire écologiste de l’arrondissement berlinois «Mitte» (centre). Lors d’une cérémonie actant le changement de noms, au cœur du «quartier africain» de la capitale, Stefanie Remlinger a appelé à «ne pas seulement regarder vers le passé mais aussi vers l’avenir», en améliorant notamment l’enseignement de la colonisation allemande dans les écoles. Erigé au tout début du XXe siècle, au moment où l’Allemagne régnait sur un empire colonial important avant de le perdre à la fin de la Première Guerre mondiale, le «quartier africain» de Berlin témoignait de cette absence de réflexion sur les injustices commises.

«Symbole»

Après des années de protestation de différentes associations africaines, la place Nachtigal est devenue vendredi la place Manga Bell. L’explorateur allemand Gustav Nachtigal a eu un rôle clé au XIXe siècle dans la fondation des colonies allemandes d’Afrique de l’Ouest, Togo, Cameroun et l’Afrique du Sud-Ouest (Namibie), conquises dans la violence. Son nom est désormais effacé au profit de Manga Bell, en l’honneur du couple royal des Douala, peuple du Cameroun, Emily et Rudolf Douala Manga Bell. Chef de la résistance contre l’expulsion des Douala de leurs maisons ancestrales, Rudolf a été exécuté en 1914.

«Génocide»

Commerçant originaire de Brême, Adolf Lüderitz a longtemps été célébré comme un «pionnier de la colonisation» et «fondateur de la colonie germano-africaine du sud-ouest». Il lui est désormais reproché d’avoir trompé à la fin du XIXe siècle le peuple des Nama, installés sur la côte de l’actuelle Namibie en leur achetant leurs terres pour une bouchée de pain. Dans ce pays, l’Allemagne a été responsable de massacres de dizaines de milliers de personnes appartenant aux peuples indigènes Herero et Nama, entre 1904 et 1908. L’an dernier, après d’âpres et longues négociations, Berlin a annoncé reconnaître avoir commis un «génocide» dans ce territoire qu’elle a colonisé entre 1884 et 1915 et promis une aide au développement qui doit profiter aux descendants des deux tribus.