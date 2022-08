Allemagne : Berlin va adopter pour 10 milliards d’euros de mesures fiscales

Ces mesures sont également destinées à compenser «l’effet multiplicateur» selon lequel une personne passe dans un barème d’imposition plus élevé en raison d’une augmentation de salaire pour compenser les effets de l’inflation, et voit donc au final son pouvoir d’achat diminuer. Si rien n’est fait, quelque 48 millions de personnes vont subir une augmentation d’impôts à partir de janvier 2023 en raison de ce phénomène, a indiqué Christian Lindner.

Augmentation des prix redoutée

«Pour l’État bénéficier (d’une augmentation des rentrées fiscales) au moment où la vie quotidienne est devenue plus chère (…) ce n’est pas juste et également dangereux pour l’économie», a-t-il admis lors d’une conférence de presse. «Pour de nombreuses personnes, la vie quotidienne est devenue beaucoup plus chère. Nous redoutons une augmentation des prix du gaz, de l’énergie et des denrées alimentaires», a expliqué le ministre du gouvernement de coalition d’Olaf Scholz. «Les perspectives économiques de notre pays sont également devenues plus fragiles et les pronostics de croissance économique doivent être revus à la baisse», a-t-il ajouté.