Italie: Berlusconi en soins intensifs pour un problème cardiaque

Depuis plusieurs années, Silvio Berlusconi fait plus souvent la Une des médias pour ses problèmes de santé que pour ses soirées «Bunga Bunga» qui ont défrayé la chronique au début des années 2010.

Etat «actuellement stable»

Silvio Berlusconi , 86 ans, se trouve dans une unité de chirurgie cardiaque à l’hôpital San Raffaele de Milan (nord), a précisé à l’AFP une source de son entourage, confirmant des informations de médias italiens. Selon l’agence de presse Ansa, il a été hospitalisé dans la matinée et son état serait «actuellement stable».

Silvio Berlusconi, dont le parti de droite Forza Italia appartient à la coalition soutenant le gouvernement de Giorgia Meloni, a multiplié ces derniers temps les séjours à l’hôpital, le dernier remontant à la semaine dernière, officiellement pour des examens de contrôle. En avril 2021, le milliardaire avait été hospitalisé plus de trois semaines pour des «séquelles du Covid-19» qu’il avait contracté en septembre 2020. Silvio Berlusconi a notamment subi une importante opération à cœur ouvert en 2016, puis une opération pour une occlusion intestinale au printemps 2019.

Le Cavaliere continue d’être une figure centrale de la poltique italienne, même si son parti est aujourd’hui sous la barre des 10% des intentions de vote dans les sondages. Il est redevenu sénateur à l’issue des dernières législatives. Les déclarations philorusses du magnat des médias, ami de Vladimir Poutine , mettent régulièrement dans l’embarras Giorgia Meloni et son gouvernement .

Premier ministre pendant neuf ans

Entré en politique en 1994, Silvio Berlusconi a été Premier ministre pendant neuf ans au total et a dominé la politique de son pays pendant deux décennies, en dépit des scandales sexuels et de procès qui ont terni son image. Pour des millions d’Italiens il représente un âge d’or de l’économie transalpine. La holding de la famille Berlusconi, Fininvest, comprend des chaînes de télévision (Mediaset), des journaux et les éditions Mondadori. Passionné de football, il a aussi présidé pendant 31 ans l’AC Milan avant de vendre le club en 2017 à des investisseurs chinois.