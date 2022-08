Italie : Berlusconi envisage son retour au Parlement après dix ans

«Je pense qu’à la fin, je me présenterai comme candidat au Sénat, pour que tous ces gens qui me l’ont demandé soient enfin heureux», a déclaré le milliardaire et magnat des médias de 85 ans, Silvio Berlusconi, à la radio Rai. Après avoir contribué à faire tomber le Premier ministre Mario Draghi, le mois dernier, en lui retirant son soutien, le parti de centre-droit Forza Italia de Berlusconi semble prêt à revenir au pouvoir avec les élections des députés et sénateurs prévues le 25 septembre. Il fait partie d’une coalition de droite dominée par les Frères d’Italie post-fascistes de Giorgia Meloni, et qui comprend la Ligue anti-immigration de Matteo Salvini.