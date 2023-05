Italie: Berlusconi prêt à se remettre au travail

«Pneumonie très dangereuse»

«Me voici, ici pour vous, portant une chemise et une veste pour la première fois en un mois», a déclaré le milliardaire, magnat des médias, dans ce discours préenregistré, diffusé lors d’un Congrès de son parti de droite Forza Italia. Elégamment vêtu, assis derrière un bureau avec la bannière du parti et le drapeau italien derrière lui, il a remercié ses supporters pour leur soutien, «qui plus que tout m’a aidé à surmonter une pneumonie très dangereuse».