Italie : Berlusconi dans un état «stable» après son hospitalisation

Testé positif au Covid-19 mercredi soir, l’ancien chef du gouvernement italien se trouve dans une situation clinique «tranquille», selon son médecin traitant à l’hôpital San Raffaele de Milan.

Son médecin traitant à l’hôpital San Raffaele de Milan (nord), Alberto Zangrillo, «informe que les conditions cliniques du patient Silvio Berlusconi restent stables». «Le cadre respiratoire et clinique confirme une évolution régulière et attendue (de la maladie, ndlr) et entraîne donc un optimisme prudent mais raisonnable», indique le bref communiqué de l’hôpital.