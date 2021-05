Cyclisme : Bernal domine l’étape des Dolomites

Le Colomien est un solide leader du Giro. Il l’a encore prouvé lundi en devançant Romain Bardet et Damiano Caruso. Reichenbach a abandonné.

Egan Bernal maître des Dolomites: le Colombien a dominé la 16e étape du Tour d’Italie, lundi à Cortina d’Ampezzo, et a consolidé sa position en tête du classement après cette journée pluvieuse. Il s’est imposé en solitaire, précédant d’une trentaine de secondes le Français Romain Bardet et l’Italien Damiano Caruso.

Une étape raccourcie

L’étape de lundi a été raccourcie à 153 kilomètres en raison des mauvaises conditions météo et privée de deux de ses trois grands cols, la Fedaia et le Pordoi. Au classement, le vainqueur du Tour de France 2019 compte désormais 2’24 d’avance sur Caruso et 3’40 sur le Britannique Hugh Carthy, avant la seconde journée de repos et à six jours de l’arrivée à Milan.