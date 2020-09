Cyclisme : Bernal jette l’éponge sur le Tour

Tenant du titre et déjà largué au classement général, le Colombien ne prendra pas le départ de la 17e étape ce mercredi.

Egan Bernal ne prendra pas le départ de la 17e étape du Tour de France. Son équipe Ineos l’a annoncé mercredi matin. Le Colombien, tenant du titre sur la Grande Boucle, était en grande difficulté depuis plusieurs jours. Le 16e du classement général provisoire avait déjà concédé plus de 19 minutes au leader Primoz Roglic.

«Ce n’est évidemment pas ainsi que je voulais que mon Tour de France se termine, mais c’est la bonne décision pour moi dans ces circonstances, a regretté le vainqueur 2019 dans un communiqué de presse publié par Ineos. J’ai le plus grand respect pour cette course et j’ai déjà hâte de revenir dans les années à venir.»