Cyclisme

Bernal promet de ne plus rester dans l'ombre

Le Colombien, lauréat du dernier Tour de France, ne fera aucun cadeau à ses coéquipiers Chris Froome et Geraint Thomas.

Si le Tour de France peut se dérouler comme prévu en septembre, la grande majorité du peloton devra s'être sacrément préparée pour affronter l'armada du team Ineos. L'écurie devrait à priori aligner trois anciens vainqueurs (Chris Froome, Geraint Thomas et Egan Bernal) de la Grande Boucle dans ses rangs. Et tous sont candidats à une victoire sur les Champs-Elysées...

Avant de poursuivre au sujet de ses partenaires et rivaux. «Je comprends aussi la position de Geraint, qui veut remporter son deuxième Tour. Au cours des deux derniers, il a été premier et deuxième donc c’est un coureur qui doit être pris en compte. Je comprends aussi Chris Froome, qui veut pour remporter son cinquième Tour. Compte tenu de tout ce qui lui est arrivé, ce serait la meilleure façon de revenir pour lui.»

Mais après son triomphe l'été passé, le Colombien de 23 ans estime avoir gagné le droit de ne plus faire de cadeaux à ses ex-leaders. «J’ai déjà gagné un Tour de France et je ne vais pas laisser passer l’opportunité d’en gagner un deuxième, c’est sûr. Me sacrifier alors que je suis à 100%?… Je ne pense pas que je ferai ça, et les autres ne le feront pas non plus».