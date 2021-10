Football – Bernard Challandes n’est plus sélectionneur du Kosovo

Bernard Challandes n’est plus le sélectionneur du Kosovo, selon le compte Twitter non officiel Football Kosovar. Le Neuchâtelois de 70 ans n’a pas survécu à deux défaites consécutives, la première samedi en Suède (0-3), la seconde mardi soir à Pristina contre la Géorgie (1-2).

Bernard Challandes n’a pas caché sa déception après avoir appris la décision de ses désormais ex-dirigeants. «Le but initial était de construire une vraie et bonne équipe, a-t-il dit, cité par le média kosovar koha.net. J'étais content de ce travail et fier du chemin que nous avons accompli. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec cette équipe, raison pour laquelle cela m’attriste de devoir partir. Mais je remercie tout le monde de sa coopération, des dirigeants aux joueurs en passant par le staff.»

Challandes a ajouté: «Je sais que l'entraîneur doit avoir des résultats et la pression de l’État n'a pas été facile à gérer pour la Fédération. Les résultats étaient peut-être importants (pour les dirigeants), mais pour moi, il était primordial de créer une équipe. Or, je pense que nous avons réussi à pratiquer un bon football. J'espère revenir voir des matches du Kosovo à l'avenir. Nous avons déjà franchi une première étape, et la deuxième ne sera pas facile. Mais j'espère que le Kosovo réussira, parce que je me sens un peu kosovar.»