Dans un Kosovo néophyte en diplomatie comme en football, la joie de gagner un match se doublerait du bonheur de conforter sa place en tant que nation. «Je suis fier de notre équipe nationale. Ils font plus pour notre reconnaissance sur la scène internationale que notre diplomatie», lâche Arsim Mehana, chauffeur de taxi de 41 ans. Pour rappel, ce n’est qu’en 2016 que le territoire pauvre de 1,8 million d’habitants est rentré, au grand dam de la Serbie, dans l’UEFA et la Fifa.

Ne pas oublier ses racines

En 2018-19, la sélection kosovare avait réussi la prouesse d’enchaîner 15 rencontres sans défaite tous matchs officiels confondus avant de chuter en septembre dernier avec les honneurs face à l’Angleterre (5-3). Pour Eroll Salihu, patron de la Fédération de football du Kosovo (FFK), cette réussite tient à Challandes. «Il apporte de la continuité. Nos joueurs ont des racines kosovares mais ils viennent de différentes nations et Etats. Ils les unifie grâce à la discipline et à de la confiance en eux.»

Pas au top

Mais le membre le plus récent de l’UEFA part avec un handicap, en l’absence probable de quatre joueurs victimes de blessures. La pandémie du nouveau coronavirus pèse aussi. Privés d’entraînements pendant des mois, certains footballeurs ne sont pas au top. «On a attendu ce match plus de deux ans et maintenant, on est dans cette situation, concède le technicien neuchâtelois . Dans cette position, on n’a pas beaucoup d’alternatives.» En cas d’exploit jeudi, il restera un obstacle pour accéder à l’Euro: le Kosovo devra s’imposer le 12 novembre lors d’une finale couperet contre le vainqueur du duel Géorgie-Bélarus.