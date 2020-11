Thaïlande : Bernard-l’ermite recherche coquille désespérément

Un parc national en Thaïlande a lancé un appel aux dons de coquillages afin que la population de bernard-l’ermite, en forte hausse avec la pandémie, puisse avoir un abri.

Des dizaines de milliers de bernard-l’ermite sur des îles du parc national de Mu Koh Lanta (Thaïlande) ne trouvent plus de coquille pour s’abriter.

La population de bernard-l’ermite a bondi sur des îles thaïlandaises désertées par les touristes depuis la pandémie de coronavirus et ces crustacés voleurs de coquille ne trouvent plus d’abris en nombre suffisant, ce qui a conduit les autorités à lancer un appel aux dons de coquillages.

On recense cette année des dizaines de milliers de bernard-l’ermite sur des îles du parc national de Mu Koh Lanta (sud) et ils ne trouvent plus de coquille pour s’abriter, a expliqué vendredi à l’AFP le directeur du parc, Veerasak Srisatjung.