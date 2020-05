Suisse

Bernard Maissen nommé à la tête de l’OFCOM

Ce Grison de 59 ans, ancien rédacteur en chef de l’Agence télégraphique suisse, succède à Philippe Metzger à la tête de l'Office fédéral de la communication.

En tant que nouveau directeur, il incombera à Bernard Maissen de mettre en œuvre et de développer la politique suisse des médias et des télécommunications

Grâce à sa solide connaissance du secteur des médias et à son vaste réseau dans les milieux politiques et économiques, il est idéalement armé pour relever les défis qui attendent l’OFCOM, indique jeudi le Conseil fédéral. En tant que nouveau directeur, il lui incombera de mettre en œuvre et de développer la politique suisse des médias et des télécommunications tout en renforçant l’exécution de la législation existante.