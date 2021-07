Critical Mass à Lausanne : Bernard Nicod et des cyclistes se frittent sur l’autoroute

Vendredi dernier, des centaines de cyclistes ont pris possession des rues de Lausanne. La manifestation est cette fois-ci allée jusqu’à remonter une partie de l’autoroute, déclenchant une altercation avec le promoteur.

Les «Critical Mass» sont nées à San Francisco en 1992. Elles ont lieu chaque dernier vendredi du mois, dans quelques 320 villes dans le monde. A Lausanne, ce mouvement a démarré au début des années 90 et a connu plus ou moins de succès. Les dernières éditions rassemblent de plus en plus de cyclistes. A Zurich, ces chiffres se montent à plusieurs milliers.

De plus en plus de participants

Contacté par 20 minutes, Michel Gandillon, communicant pour la police lausannoise, explique cette situation: «La police a bloqué les axes de circulation arrivant sur le giratoire, dont la sortie de l’autoroute. Le secteur de la Maladière étant vaste, la priorité a été donnée aux situations conflictuelles qui sont de plus en plus nombreuses.» Il explique que si la police n’est pas intervenue et a laissé les cyclistes faire, c’est par «question de bon sens».

«Au vu du nombre de cyclistes, tenter de bloquer un axe avec la force n’est à notre sens pas opportun et n’amènerait pas une résolution du problème. Plus on tente de bloquer, plus les cyclistes vont stagner et prolonger leur provocation», justifie le porte-parole.