Grève de la faim à Berne – Bernard Rappaz: «Il arrivait dans une zone critique»

Devant le Palais fédéral, Guillermo Fernandez a tenu 39 jours avant d’avoir eu gain de cause. Le Parlement a prévu une séance le 2 mai prochain avec les responsables du GIEC.

Après 39 jours de grève de la faim, Guillermo Fernandez a obtenu ce qu’il voulait à Berne. Le 2 mai prochain, une séance d’informations sera organisée au Palais fédéral avec des scientifiques autour du rapport du GIEC sur les menaces climatiques. Pour le Fribourgeois, qui va arrêter son jeûne, c’est une victoire. Et pour son entourage et les parlementaires à Berne, un soulagement de le voir se réalimenter durant ces prochaines semaines.

«C’est génial! Je voulais aller le voir!» Le chanvrier valaisan Bernard Rappaz est heureux de l’issue de cette grève de la faim. Il suivait l’évolution de l’action menée par Guillermo Fernandez depuis le 1er novembre sur la place Fédérale. Lui-même a fait bon nombre de grèves de la faim durant sa vie: «La première, en prison, a été de 21 jours pour demander à voir un avocat. Ensuite, pour la cause du chanvre, j’en ai fait une de 42 jours, puis 55, 63, 66 et enfin 120 jours lors de la dernière, où je me suis retrouvé aux HUG à Genève».