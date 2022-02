Valais - Bernard Rappaz persiste dans sa grève de la faim

Le procès de la mère

Ce mercredi, «Le Nouvelliste» cite la décision du Tribunal cantonal valaisan (TC), qui a confirmé en novembre dernier le placement des enfants, suite à la décision de l’APEA de Sion. Le jugement rappelle que la mère a été condamnée en France en 2015 et 2016 pour «abandon moral d’enfants et de violences aggravées avec ses deux premières filles» et qu’elle a menti sur l’origine des jumeaux en ayant recours à la gestation pour autrui à l’étranger. Pour le TC, ces éléments concourent au fait que le couple, «ne dispose pas des capacités éducatives garantissant que les jumeaux grandissent dans un cadre sécurisé et favorable à leur développement».